Исчезнет ли Украина с карты мира? Мрачный прогноз Лукашенко
Лукашенко: Развитие ситуации в зоне СВО ставит под вопрос существование Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал тревожный прогноз относительно будущего Украины, заявив, что текущая ситуация на фронте чревата утратой страной своего суверенитета.
Это заявление прозвучало в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой был обнародован в соответствующем Telegram-канале.
Белорусский лидер призвал к незамедлительным шагам, направленным на поиск дипломатического решения конфликта. В качестве обоснования он указал на постоянное продвижение российских вооруженных сил, которое наблюдается ежедневно.
«Россия продвигается на фронте, я каждый день это наблюдаю. И это может привести к исчезновению Украины как государства», — констатировал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о том, что замедление урегулирования конфликта на Украине связано с Зеленским.