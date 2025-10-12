Исчезнет ли Украина с карты мира? Мрачный прогноз Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал тревожный прогноз относительно будущего Украины, заявив, что текущая ситуация на фронте чревата утратой страной своего суверенитета.

Это заявление прозвучало в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой был обнародован в соответствующем Telegram-канале.

Белорусский лидер призвал к незамедлительным шагам, направленным на поиск дипломатического решения конфликта. В качестве обоснования он указал на постоянное продвижение российских вооруженных сил, которое наблюдается ежедневно.

«Россия продвигается на фронте, я каждый день это наблюдаю. И это может привести к исчезновению Украины как государства», — констатировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о том, что замедление урегулирования конфликта на Украине связано с Зеленским.