«Исламский джихад*» нанес удары по Израилю
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Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад*») сообщили об обстреле городов Израиля. Атака совершена 16 октября.
Среди городов, которые были атакованы – Тель-Авив, Сдерот и Иерусалим.
«В 21:00 бригады «Аль-Кудс» выпустили ракетные залпы по Иерусалиму, Ашдошу, Беэр-Шеве, Ашкелону и Нетивоту в ответ на резню мирных жителей оккупацией (Израилем – ред.), – говорится в сообщении группировки.
Больше недели продолжается конфликт между Палестиной и Израилем. 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила по Израилю порядка пяти тысяч ракет из сектора Газа, а также вторглась в южную часть израильского государства, откуда боевики группировки в заложники взяли около 150 человек, в том числе военных.
В ответ на это Израиль заявил о полномасштабной атаке на сектор Газа, а также о подготовке к наземной операции в регионе. Когда именно она будет реализовано, неизвестно, однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила всех палестинцев, проживающих в Газе, эвакуироваться.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших в секторе Газа возросло более чем до 2670 человек. В Израиле от атак ХАМАС погибли 1,4 тысяч, сообщил Тель-Авив.
*организация запрещена в России