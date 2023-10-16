«Исламский джихад*» нанес удары по Израилю

Среди городов, которые были атакованы – Тель-Авив, Сдерот и Иерусалим.

«В 21:00 бригады «Аль-Кудс» выпустили ракетные залпы по Иерусалиму, Ашдошу, Беэр-Шеве, Ашкелону и Нетивоту в ответ на резню мирных жителей оккупацией (Израилем – ред.), – говорится в сообщении группировки.

Больше недели продолжается конфликт между Палестиной и Израилем. 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила по Израилю порядка пяти тысяч ракет из сектора Газа, а также вторглась в южную часть израильского государства, откуда боевики группировки в заложники взяли около 150 человек, в том числе военных.

В ответ на это Израиль заявил о полномасштабной атаке на сектор Газа, а также о подготовке к наземной операции в регионе. Когда именно она будет реализовано, неизвестно, однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила всех палестинцев, проживающих в Газе, эвакуироваться.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших в секторе Газа возросло более чем до 2670 человек. В Израиле от атак ХАМАС погибли 1,4 тысяч, сообщил Тель-Авив.

*организация запрещена в России