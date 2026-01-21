«Исландия или Гренландия?»: Трамп перепутал названия островов четыре раза в Давосе

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, допустил досадную географическую ошибку. В ходе своей речи, посвященной стратегической важности Гренландии, он четыре раза назвал этот остров Исландией.

Основной темой выступления Трампа стала идея установления контроля Соединенных Штатов над Гренландией. Он заявил, что США должны сделать это для обеспечения безопасности острова, подчеркнув, что никакая другая страна не способна его защитить.

Кроме того, Трамп раскритиковал Данию, которая управляет Гренландией, назвав ее «неблагодарной» за отказ обсуждать передачу территории. Он напомнил, что именно американские войска защищали Данию и Гренландию во время Второй мировой войны.

Глава Белого дома настаивал на начале переговоров о приобретении острова, подчеркивая его ключевое значение для национальной и международной безопасности США.

При этом Трамп заверил, что не планирует применять силу для присоединения Гренландии, но считает, что для ее защиты необходимо право собственности, а не аренда. Он также выразил уверенность, что контроль США над островом укрепит альянс НАТО.

Ранее сообщалось, что российские эмигранты в Гренландии присоединились к 6 тыс. местным жителям на протесте против президента США Дональда Трампа.