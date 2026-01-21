Российские эмигранты в Гренландии присоединились к шести тысячам местных жителей на протесте против Трампа

В Гренландии прошла крупнейшая в истории острова акция протеста, направленная против планов экс-президента США Дональда Трампа, заявлявшего о возможности аннексии территории. В демонстрации под лозунгом «Гренландия не продается!» в столице Нуук приняли участие свыше 6 тысяч человек, что составляет около 30% населения острова. К местным жителям активно присоединились российские эмигранты, постоянно проживающие в Гренландии, пишут в Telegram-каналах.

Как отмечают участники, накануне акции в магазинах Нуука была полностью распродана вся национальная символика. Семья российских эмигрантов Кохлер, проживающая на острове с 2003 года, успела приобрести флаги и стала одной из активных участниц протеста.

По словам Алены Кохлер, шествие показало небывалую сплоченность гренландцев, которые не чувствуют себя американцами и не намерены «продаваться», отвергнув даже гипотетическое предложение Трампа о выплате $100 000 каждому жителю.

Российские эмигранты подтверждают, что на острове распространилась антиамериканская версия знаменитой кепки MAGA с новой надписью — Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»). По официальным данным, в Гренландии проживает 15 уроженцев России, часть из которых позже переезжает в Данию из-за более мягкого климата. Акция была настолько масштабной, что магазины, рестораны и даже салоны красоты в Нууке закрылись, чтобы их сотрудники могли выразить свою позицию.

Ранее сообщалось, что спор за Гренландию грозит Киеву сокращением западной поддержки.