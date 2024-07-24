Испания вслед за Францией отказалась пускать российский фрегат в порт

Власти Испании вслед за Францией отказались пускать российский фрегат «Штандарт» в порт. Об этом РИА Новости сообщил капитан морского судна Владимир Мартусь.

Он рассказал, что члены экипажа, среди которых находятся граждане США, Израиля, России и Великобритании, хотели пополнить запасы еды и воды, в связи с этим приняли решение пришвартоваться в порту Испании. Однако, подчеркнул Мартусь, подплыть к побережью страны им не позволили.

«Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать «Штандарту» заход в порты», — сказал капитан.

В настоящее время, объяснил Мартусь, фрегат стоит на якоре в пятистах метрах от берегов испанской Галисии.

23 июля глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан сообщил, что на российском фрегате заканчиваются запасы воды. Он подчеркнул, что отношение французских властей к морякам является нечеловеческим и призвал немедленно пропустить судно к порту.

Позже стало известно, что помочь с водой согласились моряки из французского яхт-клуба. Они на моторных лодках подплыли к российскому фрегату и доставили воду в канистрах.

Покинуть воды Европейского союза (ЕС) «Штандарт» в данный момент не может из-за нехватки топлива. Мартусь заявил, что экипаж корабля не может помыться уже несколько недель. Также, отметил капитан корабля, еды остается на три-четыре дня.

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