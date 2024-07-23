На российском фрегате, который не пустили в порт Франции, заканчивается вода

Ранее власти Франции отказались пропускать судно в порт Брест. Элькан подчеркнул, что с каждым часом ситуация на корабле будет ухудшаться. Он заявил, что ни одна власть в мире не имеет права так поступать с моряками.

Глава ассоциации добавил, что активисты будут добиваться того, чтобы фрегат пришвартовался в порту.

«Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», — сказал Элькан.

Кроме того, отметил активист, он пытался добиться конструктивного диалога с проукраинской ассоциацией, которая ранее добивалась санкций против фрегата. По мнению Элькана, у этих людей «нет никакой идеологии». Он подчеркнул, что они выступают против своих же, уничтожая все русское.

Ранее капитан «Штандарта» Владимир Мартусь в комментарии РИА Новости сообщил, что фрегат мог свободно передвигаться в водах Франции и Испании. Однако к порту Франции его не подпустили, поэтому трехмачтовый парусный корабль пришлось поставить на якорь в полукилометре от французского побережья.

По словам капитана, экипаж состоит из граждан разных стран — Израиля, России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, Англии и США.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине западные страны, в том числе страны Европейского союза (ЕС), начали вводить против России санкции. В этих странах также активно преследуется все, что связано с русскими и Россией в целом. Подобные инциденты происходят не первый раз.

Ранее мы сообщали, что Франция запретила журналистам из России освещать Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.