Трое россиян погибли при крушении рыболовецкого судна в Атлантике

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова сообщила о гибели трех российских граждан, находившихся на рыболовецком судне, которое потерпело крушение у берегов Южной Америки.

Об этом дипломат сообщила ТАСС. Ранее стало известно, что судно Argos Georgia, на котором находились граждане РФ, потерпело крушение у Фолклендских островов. Сначала появилась информация об одном погибшем россиянине и двух — пропавших без вести.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», — сказала Захарова.

Газета The Guardian сообщила, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате трагедии в южной части Атлантического океана. Среди членов экипажа были российские граждане.

Как отметил источник, судно было построено в 2018-м году. Корабль столкнулся с сильным ветром, скорость которого превышала 65 километров в час, а также с семиметровыми волнами.

Ранее мы сообщали, что Франция не разрешила российскому фрегату пришвартоваться к порту.