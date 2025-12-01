«Испытание для президентского мозга». Дональд Трамп похвастался блестящими результатами когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой на борту своего самолета позволил себе язвительное замечание в адрес представителей СМИ.

Он откровенно усомнился, что журналисты способны продемонстрировать такой же высокий уровень умственных способностей, как он.

Президент поделился деталями прохождения медицинского обследования, в которое входила и магнитно-резонансная томография, сразу уточнив, что ее целью не была диагностика работы мозга. Однако главной темой его рассказа стали впечатляющие личные результаты специализированного теста на когнитивные функции.

«Я прошел когнитивный тест блестяще. У меня отличная оценка. Вы не смогли бы так. Вы тоже», — заявил Трамп журналистам.

Ранее Трамп заявил о восстановлении мирового уважения к США.