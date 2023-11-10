Источник: боевики «Азова»* заставляли жителей Урала поджигать военкоматы

Боевики террористической организации «Азов»* влияли на жителей Урала и заставляли их поджигать военкоматы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, азовцы* обманным путем заставляли пенсионерок совершать преступление. Отмечается, что такая «схема» применялась в Асбесте и Каменск-Уральске.

«Обработка ведется силами отдельного тербатальона «Кракен», сформированного из террористов «Азова»*. В настоящее время силовиками ведутся профилактические мероприятия – беседы, в Челябинске с одной пожилой женщиной, в Екатеринбурге с двумя», – сообщил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что две пенсионерки из Свердловской области предприняли попытку поджечь военкоматы в Асбесте и Каменск-Уральске. Антитеррористическая комиссия региона сообщила, что одной женщине удалось устроить небольшой пожар – в результате ее действий загорелось крыльцо поликлиники.

По данным сотрудников спецслужб, пенсионерка, участвующая в поджоге, общалась с «вербовщиками» через мессенджер. Аферисты убеждали ее поджечь военкомат, поскольку в нем якобы находились мошенники. За совершенное преступление женщина получила 30 тысяч рублей от «кураторов».

*Организация признана террористической и запрещена в РФ