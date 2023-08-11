Источник Google опроверг информацию о блокировке сервисов Workspace в России

Источник американской корпорации Google назвал неверной информацию о блокировке сервисов Workspace в России. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили РИА Новости.

11 августа источник «Коммерсанта» сообщил, что компания начала блокировать аккаунты корпоративных клиентов в РФ, которые попали под западные санкции. Отмечалось, что компании имеют риски финансовых и репутационных потерь.

«Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace», – сообщил собеседник агентства.

В 2022 году Google принял решение полностью уйти из России, остановив свою деятельность на территории страны. Сообщалось, что сотрудников перевезут в другие страны. В июне 2022 года российская дочерняя компания ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве.

27 июня Мировой суд Пресненского района Москвы наложил штраф на Google в двойном размере в рамках антимонопольного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сумма штрафа составила 4 млрд рублей.

Ранее американская IT-корпорация Microsoft разослала своим корпоративным клиентам из России письмо, в котором сообщила о прекращении продления лицензий на продукцию с 30 сентября 2023 года. В письме отмечалось, что такие меры связаны с санкциями со стороны Запада и невозможностью принимать платежи из РФ.