Источник рассказал, как переговоры Путина и Эрдогана повлияют на будущее зерновой сделки

Предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана коснется в том числе будущего зерновой сделки, сообщил в понедельник, 28 августа, источник РИА Новости.

По его данным, за этими переговорами будет следить ООН.

«Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. – Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. – Прим. ред.) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами. Мы очень надеемся, что они пройдут конструктивно, будут открыты возможности для возобновления работы нашей инициативы (черноморской зерновой. – Прим. ред.)», – сказал источник агентства.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка ко встрече с турецким лидером уже началась. Источник РИА Новости заявил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в сентябре – до саммита G20.

Помимо зерновой сделки, отмечали СМИ, главы РФ и Турции обсудят двусторонние отношения.

Россия с 17 июля перестала быть участницей зерновой сделки, которая была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН в июле 2022 года. По словам Путина, условия Россия в рамках этого соглашения не выполнялись, поэтому для российской стороны черноморская инициатива была невыгодной.

Цель зерновой сделки заключалась в беспрепятственном вывозе зерна из Украинских портов, которое должно было попасть в нуждающиеся страны. Для этого РФ разблокировала черноморские коридоры. По словам Путина, такие меры со стороны России использовались против нее – для ударов по российским кораблям. Также глава государства ни раз отмечал, что зерно из Украины не доходит до бедных стран.