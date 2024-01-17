Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по военному госпиталю ВСУ в Харькове. Об этом сообщил канал «Военкоры Русской весны».

«Ночью был нанесен ракетный удар по госпиталю, где, по всей видимости, лечили раненых нацистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о нанесении удара накануне сообщило Министерство здравоохранения Украины. Ведомство заявляло, что в результате ночной ракетной атаки было повреждено «некое» медицинское учреждение, из-за чего девять человек получили ранения.

Некоторые украинские ведомства сообщали, что указанное медучреждение является действующим. Как пишет «РВ», эта информация не соответствует действительности — в госпитале находились украинские боевики.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе прозвучал взрыв. Накануне в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Других подробностей украинская пресса не привела.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.