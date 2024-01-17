В Одессе произошел взрыв, сообщило издание «Думская». Минувшей ночью источник сообщал о других взрывах, которые произошли в городе. Других подробностей издание не привело.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины в нескольких областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В частности, «красными» горели Одесская и Николаевская области.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области. Других подробностей не было.

ВС РФ 10 октября 2022 года начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такое решение командование приняло после того, как киевский режим организовал на Крымском мосту теракт 8 октября, в результате которого было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил решение наносить удары по критической инфраструктуре Украины снижением военного потенциала ВСУ. Глава оборонного ведомства подчеркивал, что такие меры не несут угрозы мирным жителям.

Ранее мы сообщали, что администрация Белгорода объявила об угрозе ракетной атаки. Прошедшей ночью украинская армия вновь пыталась атаковать объекты на территории РФ.