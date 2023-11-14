Источник: у шести депутатов Госдумы выявили коронавирус

Шесть депутатов Государственной думы РФ заболели коронавирусом, сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что заболевших определили по результатам тестирования, которое проходит в стенах ведомства каждую неделю.

«Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», – сообщил источник агентства.

14 ноября Роспотребнадзор сообщил о том, что в РФ зарегистрировано больше 43 тысяч случаев коронавируса за прошедшую неделю. В ведомстве отметили, что эти показатели на 22% больше тех, которые были определены на прошлой неделе.

Коронавирус – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. К симптомам коронавируса относятся высокая температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах и в груди, тошнота, диарея, кашель.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии коронавируса, который был объявлен в мире в марте 2020 года.