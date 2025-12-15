Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что агрессивная политика элиты Евросоюза представляет собой одну из главных угроз современному миру, стремясь подчинить себе суверенные государства. Об этом сообщает ТАСС.

В эксклюзивном интервью иранским СМИ министр иностранных дел России дал жесткую оценку действиям руководства Евросоюза. По словам Лаврова, реальную угрозу представляет не конкретный региональный конфликт, а политика брюссельской элиты, которая, по его мнению, узурпировала власть.

Министр подчеркнул, что эта группа лиц настойчиво пытается лишить национальные правительства их суверенитета, диктуя свою волю. Лавров напомнил, что Европа не раз в прошлом становилась эпицентром крупнейших мировых кризисов. В текущей ситуации он также видит источник дестабилизации и глубинных проблем в действиях европейских институтов.

Ранее в Берлине заявили о готовности Запада дать Украине так называемые гарантии безопасности.