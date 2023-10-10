Источник: Зеленского не захотели слушать в румынском парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Румынию с официальным визитом, отменил планировавшееся выступление в парламенте, сообщает агентство Agerpres.

Ранее обе палаты румынского парламента перенесли совместное заседание.

По данным источников, инициатором переноса заседания были сами парламентарии. Накануне приезда Зеленского ряд из них активно критиковали украинского президента.

Так, сенатор Диана Шошоакэ, возглавляющая партию «СОС Румыния», в открытом письме призвала Зеленского обратить внимание на притеснения этнических румын на Украине, прежде чем ехать в Бухарест с очередным требованием денег и поддержки.