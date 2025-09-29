Источники сообщили о новом раунде переговоров между Россией и США

Третий раунд переговоров между Россией и США может состояться в октябре 2025 года. Сообщается, что, несмотря на публичную напряженность, диалог между странами продолжается. Информация появилась у « Известий ».

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны договорились провести следующий раунд переговоров по так называемым «раздражителям». В повестку входят визовые вопросы, нормализация работы дипмиссий, судьба российской собственности и возможное возобновление авиасообщения. Лавров отметил, что США не отходят от курса на открытый диалог.

По информации источников, переговоры могут пройти в конце октября — начале ноября 2025 года. В посольстве США подтвердили планы продолжить диалог, когда это будет удобно обеим сторонам.

