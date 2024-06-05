Ряд украинских депутатов заявили о возможном ухудшении отношений между Украиной и Китаем на фоне высказываний Владимира Зеленского. По словам историка Семена Бойкова, вероятность того, что КНР прекратит импорт в Незалежную из-за риторики Зеленского, о которой говорят депутаты украинского парламента, отсутствует. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что последствия таких заявлений имеют место быть в политической сфере. Так, Китай может пересмотреть программы помощи Украине, если они существуют, и только с гуманитарной точки зрения. В плане экономических последствий пострадать Незалежная может только в случае введения санкций с стороны Китая. А в целом очередная истерика Зеленского связана с отсутствием на саммите в Швейцарии лидеров КНР и США.

По мнению эксперта, куда серьезнее критика Зеленского в адрес американского лидера Джо Байдена. Она действительно может иметь серьезные последствия для Киева.