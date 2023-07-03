Депутат Европарламента Витольд Ващиковский сообщил о попытках Запада убедить Незалежную в необходимости повторить ситуацию восьмилетней давности. По словам доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, политическая партия, членом которой является Витольд Ващиковский, известна своим антироссийским курсом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Ващиковский забил тревогу, что может повториться ситуация 2015 года как таковая, поскольку в то время был некий временный компромисс в конфликте на Украине.

Эксперт пояснил, что мнение парламентария Евросоюза совпадает с отдельными утечками информации из США. Так, западные государства, вложившие миллиарды долларов в конфликт, отдачи от этого пока не увидели. Однако элементы предполагаемого компромисса устроят не только Украину, но и нашу страну.