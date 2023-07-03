Историк Борисенок дал оценку словам евродепутата о «соглашении» с Россией
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Депутат Европарламента Витольд Ващиковский сообщил о попытках Запада убедить Незалежную в необходимости повторить ситуацию восьмилетней давности. По словам доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, политическая партия, членом которой является Витольд Ващиковский, известна своим антироссийским курсом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Ващиковский забил тревогу, что может повториться ситуация 2015 года как таковая, поскольку в то время был некий временный компромисс в конфликте на Украине.
Эксперт пояснил, что мнение парламентария Евросоюза совпадает с отдельными утечками информации из США. Так, западные государства, вложившие миллиарды долларов в конфликт, отдачи от этого пока не увидели. Однако элементы предполагаемого компромисса устроят не только Украину, но и нашу страну.