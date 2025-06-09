Историк Дюков пояснил пути манипуляции Брюсселя Трампом

Историк Дюков: Брюссель старается навязать Трампу свою систему

Политика

Фото: [pxhere.com]

По словам историка Александра Дюкова, страны Старого Света виляют хвостиком перед Вашингтоном не для того, чтобы встроиться в систему главы Белого дома Дональда Трампа, а чтобы навязать ему свою. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что Брюссель не выполняет распоряжений, а старается продавить антироссийскую повестку, которая Трампу совсем несимпатична.

По мнению эксперта, Евросоюз станет продолжать давление и эскалацию, вплоть до провокаций, с целью заставить Вашингтон вернуться к жесткому антироссийскому курсу, даже если для этого придется сыграть на грани пятой статьи Устава Североатлантического альянса.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал главный страх ЕС по украинскому вопросу.

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