По словам историка Александра Дюкова, страны Старого Света виляют хвостиком перед Вашингтоном не для того, чтобы встроиться в систему главы Белого дома Дональда Трампа, а чтобы навязать ему свою. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что Брюссель не выполняет распоряжений, а старается продавить антироссийскую повестку, которая Трампу совсем несимпатична.

По мнению эксперта, Евросоюз станет продолжать давление и эскалацию, вплоть до провокаций, с целью заставить Вашингтон вернуться к жесткому антироссийскому курсу, даже если для этого придется сыграть на грани пятой статьи Устава Североатлантического альянса.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал главный страх ЕС по украинскому вопросу.