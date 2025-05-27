Лавров назвал главный страх ЕС по украинскому вопросу

Европейские страны боятся, что не смогут в будущем оказывать помощь Киеву в противостоянии с Москвой без поддержки Вашингтона. Как сообщил РБК, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Они очень боятся <…>, что Соединенные Штаты „махнут на них рукой“ и скажут, вы эту кашу заварили вместе с Байденом, вы ее и давайте, преодолевайте», — прокомментировал Лавров сложившуюся ситуацию.

При этом дипломат напомнил, что действующий руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп не единожды сообщал о своей заинтересованности в дальнейших переговорах между Россией и Украиной.

Ранее Лавров сообщил о том, какой вопрос будет иметь ключевое значение во время подписания мирной договоренности, а еще рассказал, как проходит подготовка к встрече с украинской стороной, которая может состояться на территории Ватикана.