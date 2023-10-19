Историк Долгов дал оценку вероятности проведения Израилем наземной операции в секторе Газа
Фото: [©Кристина Афанасьева/РИА Новости]
Израильские власти планируют провести «свирепую» операцию в секторе Газа. По словам ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, проведение Иерусалимом наземной операции в Газе зависит от мировой ситуации вокруг этого конфликта. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что власти Израиля станут вести наблюдение за ситуацией вокруг антиизраильских протестных манифестаций, вероятных отдельных терактов и действий противников страны, которые поддерживают палестинское движение ХАМАС.
По мнению эксперта, прежде всего наблюдать станут за Ираном и Ливаном, а также Ираком и другими арабскими странами.
Он добавил, что израильская армия может начать проведение наземной операции, тем не менее полного уничтожения анклава не будет.