Историк Долгов дал оценку вероятности проведения Израилем наземной операции в секторе Газа

Израильские власти планируют провести «свирепую» операцию в секторе Газа. По словам ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, проведение Иерусалимом наземной операции в Газе зависит от мировой ситуации вокруг этого конфликта. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что власти Израиля станут вести наблюдение за ситуацией вокруг антиизраильских протестных манифестаций, вероятных отдельных терактов и действий противников страны, которые поддерживают палестинское движение ХАМАС.

По мнению эксперта, прежде всего наблюдать станут за Ираном и Ливаном, а также Ираком и другими арабскими странами.

Он добавил, что израильская армия может начать проведение наземной операции, тем не менее полного уничтожения анклава не будет.