По словам историка и директора Института системно-стратегического анализа Андрея Фурсова, для высоких уровней власти деньги не являются ключевым критерием доступа в их круги, а важнейшими факторами являются статус, связи, принадлежность к конкретным группам, контролирующим важнейшие мировые процессы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, несмотря на колоссальные капиталы, которые могут иметь отдельные личности, они не всегда способны проникнуть в закрытые элитные клубы, поскольку в этом случае важно и то, насколько их действия соответствуют интересам тех, кто уже занимает ключевые позиции в мировом порядке.

По мнению эксперта, богатство может помочь только до определенного момента, а на более высоких уровнях власти деньги не имеют такого влияния, как могут ожидать многие. Помимо этого, современное общество управляется не только финансовыми ресурсами, а также и знаниями, идеологиями.

Он подчеркнул, что важным элементом является то, что элиты объединяются на основе неформальных связей, что делает их доступность ограниченной. Следовательно, власть в современном мире базируется не только на финансовых ресурсах, но и на глубоком понимании, как работает данная глобальная система.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никто не заинтересован в резком обрушении доллара и его стоимости.