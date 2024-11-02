По словам Дмитрия Медведева, в экономических отношениях начнется хаос в случае, если «пузырь доллара» лопнет. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на интервью Медведева российскому изданию.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил свою обеспокоенность относительно будущего международных экономических отношений. Он подчеркнул, что ни одна страна не заинтересована в резком обрушении доллара и его стоимости.

Медведев также выступил за увеличение числа резервных валют и активное внедрение цифровых денег в международные расчеты. Кроме того, он считает многополярный мир более надежным и стабильным, чем однополярный, напомнив о созидательной роли Организации Объединенных Наций, созданной в 1945 году для обеспечения глобального баланса.

Кроме того, Медведев отметил, что в настоящее время происходит формирование нового миропорядка, и выразил уверенность в том, что недавний саммит БРИКС в Казани стал значительным успехом как для России, так и для президента Путина.

Ранее Медведев заявил, что новая власть Украины объявит решения Зеленского незаконными.