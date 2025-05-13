Мировые СМИ обсуждают избрание Папы Римского, которым стал Роберт Прево, который был избран только с четвертой попытки. Историк Руслан Калинчук рассказал, что может измениться в отношениях России и Ватикана с избранием нового главы католической церкви. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, неожиданностью фигуру Роберта Прево в роли Папы Римского назвать нельзя, поскольку он является выдвиженцем Папы Франциска. Из 133 кардиналов, избиравших Папу, 108 были назначены во время понтификата Папы Франциска. Также кардинал Прево был префектом Дикастерии по делам епископов, то есть кадровиком Ватикана. Следовательно, Роберт Прево подготавливал собственное избрание.

Эксперт пояснил, что глобальным структурам, в которые вплетен Ватикан, необходима была управляемая кандидатура, не принимающая ничего радикального. Скорее всего, новый папа продолжит линию Франциска, то есть инклюзивного капитализма, продолжит говорить о борьбе с бедностью и употреблять прочие безумные глаголы.

По его мнению, по отношению к России будет также продолжена линия, которая была и при Папе Франциске, то есть останутся мантры о том, что наша страна важна в плане мировой безопасности, однако временами последуют жесткие выпады. Продолжится процесс окатоличивания Незалежной, как это делал Франциск. В итоге станут звучать убаюкивающие речи в отношении России, а по факту агрессивная борьба против России продолжится.

Ранее сообщалось, что Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание нового папы римского.