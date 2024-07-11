Историк Ковалев считает, что к БРИКС приковано пристальное внимание западных государств

Глава государства Владимир Путин заявил, что БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств. По словам историка Игоря Ковалева, БРИКС на данный момент является главной организацией из-за ее экономического потенциала, именно поэтому западные государства пристально следят за ее развитием. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что государства БРИКС обошли по своему весу в мировой экономике страны G7 – по территории, ресурсам, по населению, практически по всему, именно поэтому к ней приковано внимание Запада.

По мнению эксперта, западные государства вполне серьезно опасаются развития этой организации, поскольку доминирование, к которому они привыкли на протяжении многих десятилетий, ускользает, формируются новые центры силы – не только экономической, но военной, политической и культурной, которые становятся все более привлекательными. Неспроста весьма внушителен список стран, которые желают присоединиться к БРИКС. Из-за этого Запад на полном серьезе опасается того, что его доминирование и господство находится под серьезной угрозой.