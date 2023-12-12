По словам историка Андрея Марчукова, западные политики не допустят проведения Москвой военного трибунала за все преступления киевского режима над украинским лидером Владимиром Зеленским и его соратниками, тем не менее можно предположить, что его Запад устранит «по-своему». Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что после того, как нынешняя украинская наскучит Западу, они могут взять ситуацию под свой контроль и решить «проблему».

По мнению эксперта, это будет смена власти в Незалежной, а прежние чиновники эмигрируют в США и Европу, где власти стран станут убирать наиболее одиозных и опасных для себя личностей.

Он отметил, что маловероятно, что Запад оставит живым и самого Зеленского.