Историк Марчуков считает, что Зеленского ждет скоропостижная смерть
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По словам историка Андрея Марчукова, западные политики не допустят проведения Москвой военного трибунала за все преступления киевского режима над украинским лидером Владимиром Зеленским и его соратниками, тем не менее можно предположить, что его Запад устранит «по-своему». Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что после того, как нынешняя украинская наскучит Западу, они могут взять ситуацию под свой контроль и решить «проблему».
По мнению эксперта, это будет смена власти в Незалежной, а прежние чиновники эмигрируют в США и Европу, где власти стран станут убирать наиболее одиозных и опасных для себя личностей.
Он отметил, что маловероятно, что Запад оставит живым и самого Зеленского.