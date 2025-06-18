Исчерпав запасы памятников и топонимов для «декоммунизации», украинские власти обратили внимание на садоводство. Историк Армен Гаспарян в комментарии Life.ru раскритиковал инициативу переименовать популярный сорт черешни «Валерий Чкалов» в честь действующих украинских силовиков.

По его словам, осознав, что любимая одесская черешня носит имя советского летчика, власти узрели в этом «зраду». Это последовательный шаг, пропитанный откровенной шизофренией. Все происходящее на Украине давно демонстрирует яростную невменяемость.

Эксперт предложил Киеву радикальное решение: хватит тратить силы на ягоды! Подлинная декоммунизация требует взорвать Днепрогэс — символ «русской оккупации». Пока он стоит — процесс не завершен.

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