Токсиколог рассказал, какая черешня может навредить здоровью

Эксперт предупредил, что черешня может стать причиной пищевых отравлений и аллергических реакций. Особенное значение имеет, где была приобретена ягода. Врач-токсиколог не рекомендует покупать черешню с рук или в торговых точках, которые не имеют лицензии. При выборе ягоды эксперт советует в первую очередь обращать внимание на внешний вид черешни.

Эксперт рассказал, что черешня — это не та ягода, которая может дозреть после сбора урожая. Ценится плотная и упругая ягода. На ней не должно быть трещин, пятен, вмятин, потемнений или следов гнили.

«Если же на ягодах есть потемнения или они липкие на ощупь — лучше не брать», — отметил эксперт.

Эксперт Кутушов рассказал, что внешне можно определить, обрабатывали ли ягоду какими-либо химическими элементами. Первое, на что стоит обратить внимание, — яркий блеск кожицы ягоды. При выборе также важно учитывать запах ягоды. У спелой и хорошей черешни будет свежий аромат. Еще один признак свежести — зеленые и упругие хвостики черешни.

«Если вы видите в продаже черешню уже в конце весны, это может означать, что она была выращена в теплицах с применением стимуляторов роста или же поступила из стран с менее строгими требованиями к безопасности агропродукции», — предупредил медик.

Ранее диетолог Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать спелую черешню.