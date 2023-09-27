Историк раскрыл задачу Запада на Украине

Задача НАТО в конфликте на Украине – разделить и стереть с лица Земли Россию. Соответствующее заявление сделал историк Леонид Решетников, его слова передает издание РИА Новости .

Решетников подчеркнул, что коллективный Запад хочет не просто ослабить Россию, а разделить ее, и фактически, уничтожить.

Историк считает, что Запад на самом деле не защищает Украину, а преследуют собственную цель: нанести РФ такой урон, чтобы она перешла в разряд третьестепенных стран, после чего окончательно ее уничтожить.

По словам эксперта, среди стран Запада, самую активную и неприкрытую деятельность, направленную на уничтожение России, ведут Соединенные Штаты и Соединенное Королевство вместе со своими специальными службами.