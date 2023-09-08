Историк Шульга считает показухой установку флага Евросоюза в Верховной Раде
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По словам историка Даниила Шульги, установленный флаг Евросоюза в украинском парламенте является очередной показухой, которая буквально въелась в политику Незалежной. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что ситуация логически странная, поскольку Украина не является членом Евросоюза.
Также Шульга высказал свою точку зрения по поводу смены министров обороны в Незалежной. По мнению эксперта, назначение Рустема Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова не играет никакой роли, поскольку проворовался один, теперь станет воровать другой.