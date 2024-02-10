Историк Степанов заявил, что интервью Путина может изменить политическую ситуацию в Штатах

По словам историка Дмитрия Степанова, интервью с российским лидером Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном может поменять политическую ситуацию в Штатах. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что данное интервью позволяет Республиканской партии пробить мощную пропагандистскую стену демократов через фигуру нашего президент.

По мнению эксперта, также оно уберет повестку Незалежной, которая там на первых местах.