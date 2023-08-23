IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов в 2023 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказало о самых востребованных специальностях, которые выбирают абитуриенты в 2023 году.

По данным ведомства, самыми популярными направлениями в университетах стали «Информатика и вычислительная техника», также многие выбрали «Информационную безопасность» и «Компьютерные и информационные науки».

В Минцифры отметили, что на первое направление было подано 650 тысяч заявлений, на второе – 170 тысяч, на третье – 70 тысяч.

Наряду с IT-специальностями расположились «Образование и педагогические науки» и «Экономика и управление». В топ-3 специальностей в колледже вошли «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело» и «Лечебное дело».

В ведомстве отметили, что абитуриенты подают заявления на поступление в вузы и колледжи как через портал «Госуслуг», так и офлайн. В Минцифры подчеркнули, что в 2023 году было в университетах почти миллион абитуриентов. Порядка 600 тысяч из них – использовали «Госуслуги». Это почти в два раза больше, чем в 2022 году.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому IT-отрасль будет получать поддержку от государства. Это значит, что российские IT-компании освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами.

В конце 2022 года Путин подписал закон, который предусматривает предоставление детям участникам спецоперации и героев России специальные квоты на обучение в вузах на обучение.