Италия может помочь Украине в разминировании

Министерство иностранных дел Италии предложило Киеву помощь в разминировании территорий. С такой инициативой выступил глава ведомства, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник, 10 июня.

Выступление Таяни транслировалось в интернете. Его цитируют РИА Новости. По словам вице-премьера, Рим готов предложить Киеву свое «ноу-хау».

«Мы дадим всю возможную информацию, внесем вклад, предоставим свои навыки, чтобы эти результаты были полезны гражданскому населению Украины», – сказал Таяни.

Он напомнил, что Италия участвовала в подобных миссиях в Афганистане и Ливане.

Италия уже предлагала свою помощь в разминировании в мае 2022 года. Тогда премьер-министр страны Марио Драги предложил разминировать порты.

В мае 2023 года президент итальянского государства Серджо Маттарелла заявил, что помощь Киеву от Рима будет продолжаться столько, сколько потребуется. По его словам, страна продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь.

В январе итальянская газета Corriere della Sera сообщила о том, что Рим передаст Украине беспилотники израильской разработки.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеса странам, которые поставляют Украине технику и боеприпасы, в том числе натовского производства, однако реакции на это не поступило.