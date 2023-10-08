Италия работает над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной

Вице-премьер Италии и итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Рим и его союзники ведут работы над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В посте министр сообщил, что уже проводил беседы с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также с немецким, французским и британским коллегами по этому вопросу. Он также выразил обеспокоенность ситуацией от итальянского правительства и сообщил, что Италия находится в тесном контакте с союзниками.

Как сообщил глава итальянского ведомства, они совместно работают над деэскалацией данного конфликта. Израиль имеет право существовать, заключил он в своем посте.