Суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию украинского гражданина, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», пишет агентство Reuters.

49-летний мужчина был арестован итальянскими карабинерами в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры в ночь на 21 августа. Суд Болоньи подтвердил законность ареста и назначил слушания по вопросу выдачи. Подозреваемый отказался от добровольной экстрадиции.

В 2023 году лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил свое расследование относительно диверсий на «Северных потоках». По его информации, взрывчатка на газопроводах была заложена водолазами ВМС США во время учений BALTOPS в 2022 года.

Через три месяца, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине, взрывное устройство привели в действие норвежские специалисты. Херш утверждает, что операция была санкционирована экс-президентом США Джо Байденом после девяти месяцев обсуждений с командой по национальной безопасности.

Мотивацией для диверсии, по версии журналиста, стало стремление администрации США предотвратить возможный отказ Германии от военной помощи Украине из-за зависимости от российского газа. Подрыв газопроводов должен был лишить Берлин альтернативы и усилить давление на европейских союзников.

Официальные власти США и Норвегии отвергают эти обвинения, называя их бездоказательными. Тем не менее, расследование Херша продолжает влиять на международную дискуссию вокруг инцидента.

Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак раскрыл причины обвинения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в подрыве «Северного потока».