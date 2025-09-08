В международном информационном пространстве вновь нарастает дискуссия вокруг одного из самых резонансных инцидентов в недавней истории — диверсии на газопроводе «Северный поток — 2». Немецкие СМИ выдвинули версию о причастности к взрыву экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако многие эксперты подвергают это предположение обоснованному скепсису. Александр Дудчак — эксперт Института стран СНГ указывает на характерный шаблон использования украинской темы для геополитического маневрирования. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Украина систематически становится «козлом отпущения» в сложных международных инцидентах, особенно когда речь идет о энергетической инфраструктуре. Однако реальные масштабы и сложность операции по подрыву морских газопроводов свидетельствуют об участии высокопрофессиональных спецподразделений, а не обычных военных структур.

Аналитик обращает внимание на фигуру Залужного, чья медийная раскрутка на Западе сопровождается скрытым недоверием со стороны американских партнеров. Это делает его маловероятным кандидатом на ключевые позиции в случае политического транзита в Киеве. Текущая ситуация напоминает масштабную предвыборную кампанию с тестированием различных фигур, анализом их уязвимостей и публикацией компромата.

По его мнению, инцидент с «Северными потоками» остается элементом сложной геополитической игры, где реальные исполнители и заказчики остаются в тени. Украина продолжает выполнять роль полигона для реализации стратегических интересов внешних сил, а информационные версии служат прежде всего для создания нужных повествований и направления расследований по ложному следу.

Ранее в Госдуме оценили желание Залужного обучить «подвигам» нацистов «Азова».