Итальянская порно-платформа закрылась после публикации фейкового фото премьера

Итальянская порно-платформа Phica, работавшая с 2005 года и насчитывавшая более 700 тыс. подписчиков, объявила о полном прекращении своей деятельности, пишет газета Corriere della Sera.

Отмечается, что причиной закрытия стала публикация на ресурсе поддельных эротических изображений премьер-министра Италии Джорджи Мелони, созданных с помощью дипфейк-технологии.

Премьер выразила крайнее возмущение публикацией ее фотографий на ресурсе и заявила о солидарности со всеми женщинами, чьи права на личную жизнь и изображение были нарушены. Мелони призвала пострадавших от подобных действий обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав.

Кроме того, член Демократической партии Италии Валерия Кампанья инициировала онлайн-петицию с требованием закрыть портал, которую поддержали более 150 тыс. человек.

29 августа на главной странице Phica появилось официальное уведомление о закрытии платформы, где в качестве причины было указано «токсичное поведение пользователей».

Помимо Мелони, жертвами незаконного контента на платформе становились ее сестра Арианна, лидер Демократической партии Элли Шлейн, а также другие известные политические деятели, журналисты и публичные личности, чьи изображения использовались для создания подделок.

