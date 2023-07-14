Альберто Браданини, бывший представитель итальянского правительства в Китае и Иране, назвал очень опасными результаты саммита альянса в Вильнюсе.

Он напомнил, что Северо-Атлантический блок постоянно говорит, что его действия несут мир. На самом деле все усилия этой организации направлены на сохранение доминирования в мире Соединенных Штатов. Публичные заявления НАТО пропитаны ложью, которая постепенно затрагивает все больше и больше государств. Дипломат также раскритиковал выводы саммита, сделанные по поводу украинского конфликта.

«НАТО, тем не менее, хочет продолжения войны, ценой крови украинцев, лишь подтверждая свою политическую безответственность и цинизм», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Браданини также напомнил, что Америке принадлежит 800 военных баз по всему миру, и уже по факту этого становится ясно, кто несет угрозу миру.