Итальянский премьер Мелони строила гримасы в ожидании выступления Байдена на саммите НАТО

Напомним, в эти дни в Вашингтоне проходит саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине образования военного блока. Помимо официальных встреч, лидеры альянса встречаются в кулуарах форума на ногах, а также происходят ряд выступлений. Не обходится и без досадных казусов.

Американское издание New York Post обратило внимание , что премьер-министр Италии Джорджа Мелони была явно не в себе от долгого, как ей показалось, ожидания выступления с речью перед коллегами по НАТО главы Белого дома Джо Байдена.

В частности, в размещенном изданием видео отмечается, что Мелони закатывала глаза и поглядывала на воображаемые часы, показывая всем своим видом, что ожидая прибытия Байдена, она сильно утомилась.

Ранее мы писали, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимым добиваться скорейшего исчезновения Украины и НАТО.