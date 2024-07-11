Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимостью добиваться исчезновения Незалежной и Североатлантического альянса. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Таким образом он дал оценку заявлению государств-членов военного блока на поддержку Киева на пути к «необратимому членству» в блоке и евроатлантических институтах.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к переговорному процессу, однако лишь на своих условиях. Следовательно, для начала переговоров Киев должен отказаться от вступления в НАТО, а мировое сообщество должно признать Крым, Донбасс, ЛНР и Запорожье — территориями нашей страны.