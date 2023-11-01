Итальянский премьер признала отсутствие положительных сдвигов в результате контрнаступления ВСУ

Джорджа Мелони указала, что многие страны за это время устали от поддержки Киева.

Премьер-министр Италии провела телефонный разговор с известными российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Те представились на этот раз африканскими чиновниками, занимающими высокие посты.

«Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта», - заявила она в разговоре.

По словам Мелони, уже очень многие устали от этого конфликта, который может затянуться еще на годы. Близок тот момент, когда многие уже поймут, что нужен какой-то выход. Но этот выход, по ее словам, должен соответствовать международному праву и устраивать обе стороны конфликта.