Еврокомиссии пришлось смириться и признать тот факт, что российская экономика продемонстрирует рост по итогам текущего года, несмотря на то, что западный и европейский миры усиленно вводили против России ограничения. Соответствующее заявление сделали авторы итальянского издания Fatto Quotidiano .

Журналисты указали на то, что с момента начала проведения российской СВО на территории Украины прошло уже полтора года, и у коллективного Запада «и все идет не так, как задумано». Авторы заявили, что представители ЕК уже признали провал своей антироссийской кампании, представив собственные макроэкономические прогнозы, которые гласят, что экономика РФ показала двухпроцентный рост по итогам 2023-го года.

В издании также заявили, что из-за обещаний экс-премьера Италии Марио Драги, который призывал наложить эмбарго на российский газ, страна осталась и без мира на Украине, и без включенных кондиционеров.