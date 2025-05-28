Иванишвили отказался встречаться с американским послом в Тбилиси

Посол Соединенных Штатов Робин Данниган хотела провести встречу с лидером партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, но получила отказ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Дипломат хотела встретиться с главой правящей в Грузии партии, чтобы обсудить с ним те шаги, которые Тбилиси в состоянии предпринять для перезагрузки отношений с Америкой. Иванишвили отказался от встречи.

Этот отказ прокомментировал Ираклий Заркуа, председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры. Он заявил, что в Грузии есть премьер и глава министерства иностранных дел.

«Если посол желает обсудить важные государственные вопросы, необходимо обращаться к ним», — указал он.

Ранее сообщалось, что Вахтанг Гомелаури, занимавший пост вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Грузии, объявил о своей отставке. По его словам, решение об уходе далось непросто. Он подчеркнул, что посвятил более 10 лет работе в правительстве, занимая должности министра внутренних дел, руководителя Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. В своих планах на будущее он видит возможность больше времени проводить с близкими.