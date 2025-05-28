Глава МВД Грузии подал в отставку

Вахтанг Гомелаури, занимавший пост вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Грузии, объявил о своей отставке. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Как отметил Гомелаури, решение об уходе далось ему непросто. Он подчеркнул, что посвятил более 10 лет работе в правительстве, занимая должности министра внутренних дел, руководителя Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. В своих планах на будущее он видит возможность больше времени проводить с близкими.

Политик выразил благодарность премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе за оказанную поддержку и сотрудничество. Гомелаури заверил в своей преданности Грузии и выразил надежду на успехи нового руководителя МВД.

Ранее сообщалось, что в Грузии осудили акт вандализма над российским флагом на концерте в Тбилиси.