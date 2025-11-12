Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместо планировавшихся 1200 человек украинская сторона приняла менее 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Украинская сторона в одностороннем порядке нарушила достигнутые гуманитарные договоренности, не выполнив условия по обмену пленными. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, из согласованных 1200 человек стороны смогли обменять менее трети. Дипломат подчеркнула, что граждане Украины должны быть в курсе действий своего руководства.

Достигнутые в ходе стамбульских переговоров договоренности до этого работали — стороны неоднократно проводили обмены военнопленными и ранеными. Россия также передала Киеву тысячи тел погибших военнослужащих.

Ранее The Times сообщила о приостановке переговоров между Россией и Украиной.