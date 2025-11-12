«Переговоры зашли в тупик»: Британское сми сообщило, что диалог между Москвой и Киевом остановился

Переговоры между Россией и Украиной фактически приостановлены. Стороны не видят смысла продолжать дискуссии, которые не приносят результатов. Об этом сообщает британское издание The Times.

Дипломатический диалог между Москвой и Киевом оказался в глубоком кризисе. Британское издание The Times, ссылаясь на замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, сообщило о полной приостановке переговорного процесса. По словам дипломата, стороны отказались от дальнейших встреч из-за отсутствия каких-либо существенных подвижек.

Последние очные раунды переговоров прошли в Стамбуле. Тогда сторонам удалось достичь точечных договоренностей по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными и телами погибших. Однако более масштабные документы по политическому и военному урегулированию так и остались на стадии проектов.

Ранее Дмитрий Песков заявил о подготовке Европы к войне с Россией.