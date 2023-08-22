Из Чечни на СВО отправилась новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев была отправлена из Чечни в зону проведения СВО. Соответствующее заявление сделал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов в своих социальных сетях .

В своем посте парламентарий сообщил об отправлении группы из международного аэропорта в столице республики. Даудов заявил, что все добровольцы являются настоящими патриотами и защитниками своей Родины, которые в любое время посвятить жизнь ее благу и безопасности.

Даудов также сообщил, что с момента начала операции, в Чечню прибыли тысячи добровольцев со всей России. Он подчеркнул, что перед отправлением на фронт, добровольцы проходят курсы подготовки в Гудермесе, на базе Российского университета спецназа.