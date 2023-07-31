Из мариупольского порта отправилась первая партия арматуры из ДНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что из порта Мариуполя отправили первую партию арматуры. Груз прибудет в Ростов-на-Дону. Слова Хуснуллина приводятся на сайте правительства РФ.

Металлическую продукцию производят металлургические предприятия региона. Она состоит из железной арматуры и металлических профилей.

«Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тысячи тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведённой в Макеевке, Енакиево и Алчевске», – отметил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что выход продукции промышленных предприятий Донбасса является еще одним шагом к интеграции регионов в экономическую систему РФ.

Это первый подобный груз, отправленный из Мариуполя в другие регионы России. Как отмечал Хуснуллин, ранее порт города принимал строительные материалы из других субъектов РФ, которые использовались для восстановления города.

Мариуполь расположен на берегу Азовского моря. Город находится под полным контролем ВС РФ с 16 мая 2022 года. Именно в этот день в плен сдались националисты украинского батальона «Азов»*, которые больше 80 дней обороняли город, находясь на территории завода «Азовсталь». В результате – в плен российской армии попали 264 националиста.

В Мариуполе расположен один из крупнейших торговых портов. В марте 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя планируют включить в грузовое сообщение с другими регионами России. Он отмечал, что потенциал объекта будет задействован в полном объеме.

*внесена в перечень экстремистов и террористов, запрещена в РФ