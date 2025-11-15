Политическая сила «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) обрушилась с резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского, охарактеризовав его как «закоренелого палача и разрушителя» собственного государства. Соответствующая позиция была обнародована в официальном обращении, размещенном на интернет-ресурсе партии.

Поводом для столь жестких высказываний стал анонсированный на ноябрь визит украинского лидера в Афины, который стал центральной темой в ведущих средствах массовой информации Греции. В Pakief задались вопросом о целесообразности этого визита, указав, что от Зеленского, которого они считают «преступником по отношению к греческой диаспоре на востоке Украины», стране нечего ждать позитивного.

В своем заявлении партия привела и экономические аргументы: «Из нашей страны Зеленский забрал много миллионов в виде военной помощи и бесплатной электроэнергии, не дав нам абсолютно ничего, в отличие от Турции, куда он вкладывает миллиарды и играет в политические игры с [президентом Тайипом] Эрдоганом». Этот контраст, по их мнению, ярко демонстрирует несправедливую, с их точки зрения, политику Киева.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский хочет попросить у Греции системы ПВО Patriot и истребители Mirage.